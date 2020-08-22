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Aktüel UNICEF'ten Yemen'e 80 tonluk tıbbi yardım
Aktüel

UNICEF'ten Yemen'e 80 tonluk tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:28:31 -
UNICEF'ten Yemen'e 80 tonluk tıbbi yardım

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'ya 80 ton tıbbi malzeme gönderdi.

Uluslararası Sana Havalimanı'nda adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNICEF'in gönderdiği 80 ton tıbbı malzeme taşıyan uçağın havalimanına indiğini belirtti.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor. Bu yardımların, Yemen'in Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderildiği ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.


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