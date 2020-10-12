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Ekonomi Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi
Ekonomi

Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi

- Sultan Heysem bin Tarık tarafından çıkarılan kararnameyle Umman, katma değer vergisi çıkaran 4. Körfez ülkesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:30:34 -
Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5'lik katma değer vergisi getirildi

MASKAT (AA) - Umman'da mal ve hizmetlere yüzde 5 katma değer vergisi uygulanmasına karar verildi.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Sultan Heysem bin Tarık, bazı istisnalar dışında hizmet ve malların büyük bir kısmından katma değer vergisi alınması yönünde kararname çıkardı.

Kararnamede, ilgili yönetmeliğin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacağı belirtildi.

Umman, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında 2016'da varılan "birleşik katma değer vergisi anlaşması" uyarınca ekim ayı başında şekerli içeceklerden vergi alınmasına karar vermişti.

Umman bu kararnameyle birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn'den sonra katma değer vergisi uygulamasına geçen dördüncü Körfez ülkesi oldu.

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