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Aktüel

Umman'da 433 mahkuma Kurban Bayramı affı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:40:15 -
Umman'da 433 mahkuma Kurban Bayramı affı

MUSKAT (AA) - Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kurban Bayramı dolayısıyla aralarında yabancıların da bulunduğu 433 mahkum için af kararı çıkardı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Heysem'in, Kurban Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen bir grup mahkum için af kararı çıkardığı belirtildi.

Haberde, 217'si yabancı 433 hükümlüyü kapsayan af kararının, bayram öncesinde mahkumların ailelerinin durumu gözetilerek alındığı aktarıldı.

Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine ilişkin bilgi verilmedi.

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