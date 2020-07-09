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Aktüel

Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

- Fas'ta da vaka sayıları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:38:02 -
Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 236'ya, Libya'da 36'ya yükselirken, Fas'ta da vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1518 kişinin enfekte olduğu, 1016 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 236'ya, vakaların 51 bin 725'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 33 bin 21'e ulaştığı belirtildi.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığını açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 86 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1268'e, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 306'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Resmi verilere göre Libya'da, salgının ortaya çıkmasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 178 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiğini ve toplam vaka sayısının 14 bin 949'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 242, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 11 bin 372 olduğunu açıkladı.

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