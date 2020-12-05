Uluslararası yatırımın nabzı Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde atacak

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK/HASAN ARSLAN - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, Uluslararası Yatırım Zirvesi'nin küresel bir zirve olduğunu belirterek, "Uluslararası yatırım camiasının gündemine Türkiye'yi koymak için düzenliyoruz bu zirveyi. Türkiye bu küresel yatırım ortamından farklı düşünülemez ." dedi.

Sargın, 7 Aralık pazartesi başlayacak ve 5 gün sürecek, küresel ekonomi ve yatırımın geleceğinin masaya yatırılacağı Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıların mevcut durumuna ilişkin AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.





- "Bazı üyelerimiz Osmanlı'dan beri Türkiye'de yatırımcı"





YASED'in 40'ıncı yılını kutladığını ancak ama bazı üyelerinin Osmanlı döneminden beri Türkiye'de yatırımcı olduklarını dile getiren Sargın, "Yani bunca zamandır bu şirketler burada doğru ortamı bulmuşlar, büyümüşler ve baktığınızda araştırmalarımız gösteriyor ki buradaki şirketlerin yatırımlarını genişletme eğilimi Türkiye'ye sıfırdan yeni bir yatırımcının gelmesi eğilimden daha yüksek. " diye konuştu.

Son dönemlerde doğrudan yatırımdaki artışın çok önemli bir kısmının mevcut yatırımcıların yatırım büyütmesi ya da yeni yatırım yapmalarıyla ilgili olduğunu aktaran Sargın, "Bunlar hem referans oluyorlar yeni gelecek olanlara hem de kendi yatırımlarıyla büyüyorlar ülkede. Bu yüzden bu fanusu bizim çok iyi tutmamız ve beslememiz gerekiyor." dedi.





- "Yatırımcıya özel teşvik paketleri önem kazandı"





Türkiye'nin yatırım teşvikleriyle ilgili yaklaşımını olumlu bulduklarını bildiren Sargın, "Özellikle bakarsanız Ar-Ge ile, teknolojiyle ilgili çok iyi teşviklerimiz var. Şuradan bir çıkarım yapabilirsiniz, bizim aşağı yukarı 250 üyemiz var, bunların sanıyorum 150'sinin burada bir çeşit mühendislik ya da Ar-Ge merkezi var. Bir taraftan hem bu şirketlerin Türkiye'ye katkısı açısından düşünün, hem de demek ki biz burada Türkiye olarak belli avantajları sağlayabilmişiz bu yatırımcılara. Bu sadece teşviklerle ilgili değil tabii burada şirketler istediği kabiliyeti de bulabiliyor. Bu da çok önemli bir etken." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı müzakereyle yatırımcıya özel teşvik paketlerinin artık yatırımcı açısından önem kazandığını dile getiren Sargın, bu tür teşviklerin yatırımcıya daha cazip gelebildiğini vurguladı.





-" Türkiye'den düzenliyoruz ama bu küresel bir zirve"





Ayşem Sargın, yatırım zirvesinin önemine ve ele alınacak konulara da değindi.

Düzenlenecek zirveyi iki yönden çok önemli bulduğunun altını çizen Sargın, şöyle devam etti:

"Zirveyi Türkiye'den düzenliyoruz ama bu küresel bir zirve. Ve kendi alanında dünya çapında tanınmış pek çok kişi buraya katılıyor. Birincisi, uluslararası yatırım camiasının gündemine Türkiye'yi koymak için düzenliyoruz bu zirveyi. İkincisi Türkiye bu küresel yatırım ortamından farklı düşünülemez. Bugüne kadar çok önemli bir yatırım destinasyonuydu, bakarsanız bizim 250 üyemiz dediğimiz şirketler zaten dünyanın en büyük şirketleri. Zaten gelmişler ve Türkiye'de yatırım yapıyorlar. Bu açıdan da bu yatırım camiasına güzel bir mesaj. Ama diğer taraftan Türkiye olarak da bu dünyadan, bu camiadan da kopuk olamayız. Bu nedenle en önemlisi bence o küresel bakış açısından ilham alarak önümüzdeki dönemi biz de Türkiye olarak neler yapmalıyız, neler planlamalıyız ki başarılı olalım önümüzdeki dönemde diye düşünmeliyiz. Bunları da görebilme şansına sahibiz."





- "Cumhurbaşkanımızın söylemiyle dernekten 'yabancı' kelimesi çıkarıldı"





Zirveye devlet yetkililerinin büyük önem verdiğine dikkati çeken Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılacağını bildirdi.

YASED'in isminin daha önce "Yabancı Yatırımcılar Derneği" olduğunu ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği olarak değiştirmelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle gerçekleştiğini anlatan Sargın, şunları söyledi:

" 'Siz de bizim şirketlerimizsiniz, neden kendisine yabancı diyorsunuz demiş'. Ben bu söylenirken YASED yönetiminde değildim ama onun üzerine bizim ismimiz değişti. Açılış konuşmasını yapmak üzere davet ettik kendisini ve kırmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmak üzere koca bir devlet protokolü açılışımıza katılıyor. Bu uluslararası yatırımcılara bu ülkenin ne kadar değer verdiğini çok güzel gösteren, söze bile gerek olmayan bir mesaj oldu. Buna çok memnun olduk."





- "Yatırımları etkileyen, içeriğini değiştirecek, belirleyecek olan temaları ele alacağız"





Ayşem Sargın, zirvede alanında uzman konukların dönüşüm başta olmak üzere ilginç konuları masaya yatıracağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 gün boyunca sadece yatırımı konuşmayacağız. Ama yatırımları etkileyen birtakım faktörleri, bu dönüşüm dönemini hep beraber nasıl daha iyi yöneteceğimizi ve sonunda bu dönüşümü daha iyi bir dünyaya doğru götürebileceğimizi de biraz konuşacağız. Burada öne çıkan temalar var, mesela sürdürülebilirlik önemli, etki yatırımları, startuplar önemli. Tedarik zincirleri var. Bunların hepsini önde tutarak aslında yatırımları etkileyen, yatırımların içeriğini aslında önümüzdeki dönemde değiştirecek, belirleyecek olan temaları ele alacağız."





- Dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcıları bir araya gelecek





Türkiye'deki uluslararası şirketleri temsil etmek amacıyla 1980 yılında kurulan ve Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 85'ini temsil eden, 30 ülke ve 15 sektörden gelen üyeleri olan YASED, 40'ıncı yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde buluşturacak.

7 Aralık'ta başlayacak ve online ortamda 5 gün sürecek Uluslararası Yatırım Zirvesi, küresel yatırım ortamının öne çıkan isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalarla alanında gerçekleşen zirvelerinden biri olacak.

Kamu kurumlarından üst düzey yetkililerin konuşmalarıyla başlayacak YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi'nin ilk gün ana teması "Uluslararası Doğrudan Yatırımların Geleceği" olacak. Bu çerçevede, programın ilk gününde "Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Perspektifi ve Stratejileri", "Uluslararası Doğrudan Yatırımın Yeni Görünümüne Genel Bakış" ve "Uluslararası Doğrudan Yatırımın Artırılmasına Yönelik Bir Perspektif" konularının konuşulacağı üç panel düzenlenecek.

Zirvenin ikinci gününün teması "Küresel Tedarik Zincirleri" olacak. Programın ikinci günü, ilk gün gibi açılış konuşmaları ile başlayacak ve "Küresel Tedarik Zincirleri, Yeniden Şekillenen Rotalar ve Ekonomi" konulu panel ile devam edecek. Ana teması "Dijitalleşme" olan üçüncü günde, alanında uzman kurum ve kuruluşlardan isimlerin yapacağı açılış konuşmalarının ardından "Hız Kazanan Dijitalleşme" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Sivil toplum kuruluşu ve uluslararası şirketlerden katılımla yapılacak açılış konuşmalarının ardından "Yatırım Getirisinin Ötesi: Etki Yatırımları" başlıklı panelin düzenleneceği dördüncü günün konusu ise "Etki Yatırımları" olacak. Zirve, açılış konuşması ve ardından düzenlenecek "Startupların Küreselleşmesi" başlıklı panel ile son bulacak.

Söz konusu zirveyle ilgili detaylı programa "www.yasedinternationalinvestmentsummit.org" adresinden ulaşılabiliyor.

