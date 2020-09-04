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Aktüel Türkiye'deki Ezidi kardeşler, 6 yıl sonra Irak'taki yakınlarına kavuştu
Aktüel

Türkiye'deki Ezidi kardeşler, 6 yıl sonra Irak'taki yakınlarına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:07:07 -
Türkiye'deki Ezidi kardeşler, 6 yıl sonra Irak'taki yakınlarına kavuştu

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te kaçırılıp daha sonra Türkiye'de bir yetimhanede bulunan 2 Ezidi kardeş, Irak'taki yakınlarına kavuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yıllardır aranan biri erkek diğeri kız 2 kardeş için Türkiye'deki ilgili kurumlarla yoğun temasların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 kardeşin Ankara'da bir günlük temaslarda bulunan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyetin uçağıyla Erbil'e getirilip yakınlarına teslim edildikleri kaydedildi.

IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Franso Hariri de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 kardeşin 2014'te Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı nedeniyle kaybolduklarını hatırlattı.

Hariri, Sincar'da kaybolan 2 çocuğun daha sonra bazı sığınmacılarla birlikte Türkiye'ye geçtiğini, orada bir yetimhaneye bırakıldıklarını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine saldırmış, binlerce kadın ve çocuğu alıkoymuştu.




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