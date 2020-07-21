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Ekonomi

Türkiye ısınmada hidrojen kullanımına hazırlanıyor

Doğal gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi için Ar-Ge projesi geliştirdi - Gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, dağıtım şebekesine verilen doğal gazın yüzde 6'sının hidrojenden karşılanması planlanıyor - Proje, dışa bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:00:23 -
Türkiye ısınmada hidrojen kullanımına hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Doğal gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanarak yakıt olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge projesi geliştirdi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketleri EPDK tarafından sağlanan Ar-Ge desteğiyle "Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas" projesi üzerinde çalışıyor.

Şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğal gazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla, dışa bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini hedefliyor.

Söz konusu proje kapsamında, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) teknik merkezi olarak faaliyet gösteren GAZMER Test Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi'nde kurulacak laboratuvarda Ar-Ge merkezi oluşturuldu. Konya'da yer alan bu merkezde, hidrojenin belirli oranla doğal gaza enjekte edilmesinin performans ve çevresel etki değerlendirmesinin ön çalışmaları tamamlandı.

Ön analiz ve simülasyon çalışmalarına göre, doğal gazda bulunan hidrojenin payının yüzde 20'ye çıkarılmasıyla enerji verimliliği artarken, karbon emisyonlarının da azaldığı gözlemlendi.

Deneysel çalışmalara başlanması için gereken teknik yeterlilikleri sağlayacak düzeydeki ekipmanların seçimi tamamlandı. Merkezde kullanılacak bazı cihazların üretimi ise proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, doğal gaz dağıtım şebekesine verilen gazın yüzde 6'sının hidrojenden karşılanması planlanıyor. Böylece, tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmadan, hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

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