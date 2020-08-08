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Aktüel

Tunus'un Libya sınırında çıkan çatışmada bir asker yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 18:23:06 -
Tunus'un Libya sınırında çıkan çatışmada bir asker yaralandı

TUNUS (AA) - Tunus'un Libya sınırında kaçakçılar ile askerler arasında çıkan çatışma sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya sınırına yakın bölgede kaçakçılarla Tunus askerleri arasında çatışma çıktı.

Açıklamada, çatışma sonucu bir askerin yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçakçıların araçlarıyla Tunus'a geçmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu sırada bölgedeki Tunus askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kaçakçılara ait 8 araca el konulduğu, 11 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Yakalanan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, büyük miktarda kaçak malın ele geçirildiği belirtildi.

Cezayir ve Libya sınırını 2013'te tampon bölge ilan eden Tunus, bu bölgeden ancak resmi makamlardan alınacak özel belgelerle geçiş yapılabileceğini duyurmuştu.

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