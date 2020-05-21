Tunus'ta koronavirüs nedeniyle kapatılan cami, restoran ve kafeler açılacak

TUNUS (AA) - Tunus yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan cami, restoran ve kafeleri 4 Haziran'da açmayı planladıklarını bildirdi.

Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi ile Başbakan nezdinde Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Din İşleri Bakanı Azzum, 4 Haziran'da camilerin açılmasına ve diğer ülkelerde olduğu gibi tekrar kapatılmamasına karar verildiğini belirtti.

Mevcut sağlık şartlarının Ramazan Bayramı'nda camilerin açılmasına izin vermediğini ifade eden Azzum, camilere gelen cemaatin sağlığını korumak için dezenfeksiyon işlemlerine başlandığını kaydetti.

Devlet Bakanı Ceribi de restoran ve kafelerin 4 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vereceğini aktardı.



Ceribi, şehirlerarası seyahatin tehlikesi göz önüne alınarak üniversitelerde eğitime 8 Haziran'da başlanacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Meşişi, gelecek dönemde kontrollerin sıkılaştırılacağını ve salgın kontrol altına alınana kadar şehirlerarası seyahate izin verilmeyeceğini ifade etti.

Tunus'ta son verilere göre, 46 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti, toplam 1043 kişide virüs tespit edildi.