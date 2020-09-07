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Aktüel Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısında 7 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısında 7 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:13:49 -
Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısında 7 kişi gözaltına alındı

TUNUS (AA) - Tunus'un turistik kenti Suse'de güvenlik güçlerini hedef alan ve bir polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Tunus Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sufyan es-Suleyti, dün Suse kentinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısına dair AA muhabirine konuştu.

Suleyti, "savcılığın saldırganlardan birinin eşi, başka bir saldırganın iki kardeşi ve saldırganlarla iletişim halinde olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı" aldığını açıkladı.

Halihazırda 7 gözaltı olduğunu kaydeden Suleyti, saldırıya katılan ve çıkan çatışmada ölü ele geçirilen üç saldırgandan ikisinin olayın yaşandığı Suse vilayetinden kardeşler olduğu bilgisini vererek, üçüncü saldırganın ise Silyana vilayetinden olduğunu aktardı.

Tunus'ta başkentin yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna dün arkadan bir otomobil çarpmış, araçtan inen saldırganlar güvenlik güçlerine bıçakla saldırmıştı. Olayda bir polisin öldüğü, birinin yaralandığı açıklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin saldırganları takibi sırasında çıkan çatışmada olayı gerçekleştiren 3 kişi etkisiz hale getirilmiş, saldırganların gasbettiği silahlara da el konulduğu aktarılmıştı.

İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Suse'deki bir otelin sahiline Haziran 2015'te düzenlenen silahlı terör saldırısında 30'u İngiliz vatandaşı toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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