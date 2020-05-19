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Tunus'ta bağımsızlıktan bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:20:46 -
Tunus'ta bağımsızlıktan bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu

TUNUS (AA) - Tunus'ta ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 tarihinden bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu.

Tunus vilayetine bağlı El-Kerm ilçesinde açılan fonun genel merkez binasına çalışmalarının uzun ömürlü olması temennisiyle sembolik olarak zeytin ağacı dikildi.

El-Kerm Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fonun birçok özelliğinin bulunduğunu, zekat sistemi üzerinden ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların, daha onurlu bir şekilde yürütüleceğini dile getirdi.

Belediye başkanı Uyuni, 5 Aralık 2019'da zekat fonu kurulması yönünde karar almıştı.

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