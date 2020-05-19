  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı

New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi
için kalan
Aktüel

Tunus ve Katar, Kovid-19 önlemlerini bayramda artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:57:30 -
Tunus ve Katar, Kovid-19 önlemlerini bayramda artırıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınması kararı alırken, Katar'da da ticari faaliyetler 30 Mayıs'a kadar durduruldu.

Tunus Fetva Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Hastalık veya Kovid-19 gibi çok hızlı yayılan ve önlem alınmasını gerektiren salgın hastalık gibi sebeplerden dolayı cemaatle kılınamaması halinde bayram namazları evlerde kılınabilir." ifadeleri kullanıldı.

Hazreti Muhammed'in salgın hastalığın yayıldığı yerden uzaklaşmayı emrettiği hatırlatılan açıklamada, bu nedenle devletin böylesi durumlarda camilerde cemaatle namaz kılmayı askıya alabileceği belirtildi.

Tunus Cumhuriyet Müftüsü Osman Battih de Kovid-19 nedeniyle karantinanın devam etmesi ve camilerde önlem alınmasının zorluğundan dolayı bayram namazının evlerde kılınmasının caiz olduğunu açıkladı.

- Katar'da ticari faaliyetler 30 Mayıs'a kadar durduruldu

Öte yandan Katar'da salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında 30 Mayıs'a kadar tüm ticari faaliyetler durduruldu.

Katar Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Mayıs'a kadar alışveriş merkezlerinin kapatılması, tüm ticari faaliyetlerin askıya alınması yönünde karar alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın gıda ürünleri satan dükkanlar ile paket servis hizmeti veren restoranları kapsamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara ve Katar'da ikamet edenlere evlerinden çıkacakları zaman cep telefonlarına salgına ilişkin son gelişmeleri ve dijital istatistikler ile alınan tedbirleri ve yönergeleri gösteren uygulamayı indirmeleri çağrısında bulunuldu.

Katar'da nisan ayında tüm ticari faaliyetlerin haftasonları (cuma-cumartesi) durdurulması yönünde karar alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı