Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Mekke ve daha önce karantinaya alınan mahalleler dışında kısmi olarak kaldırıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bugünden itibaren yerel saatle 09.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestisi getirilmesini öngören bir kararname yayınladı.

Ülke genelinde 13 Mayıs'a kadar uygulanacağı belirtilen karar, daha önce 24 saat sokağa çıkma yasağı getirilen Mekke ve karantina altına alınan mahalleleri kapsamıyor.

Kararnameyle ayrıca 29 Nisan-13 Mayıs arasında alışveriş merkezleri, toptan ve perakende satış mağazalarını da kapsayan bazı ekonomik ve ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına izin verildi.

Suudi Arabistan genelinde Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde, farklı saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede, 23 Mart'tan itibaren 21 gün süreyle 19.00-06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmış, 12 Nisan'da yasak süresiz uzatılmıştı.

Suudi Arabistan, 2 Nisan'da ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı almış, 6 Nisan'da 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 16 bin 299, virüs kaynaklı can kaybının 136'ı olduğu açıklanmıştı.

