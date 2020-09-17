Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 30 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 399 oldu.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti ve 593 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 399'a, vaka sayısı ise 328 bin 144'e yükseldi.



Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 307 bin 207'ye ulaştı.