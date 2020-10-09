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Aktüel Suudi Arabistan'da, Kovid-19 endişesiyle uzaktan eğitim süresi uzatıldı
Aktüel

Suudi Arabistan'da, Kovid-19 endişesiyle uzaktan eğitim süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:19:28 -
Suudi Arabistan'da, Kovid-19 endişesiyle uzaktan eğitim süresi uzatıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması endişesiyle uzaktan eğitim süresinin güz dönemi sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, uzaktan eğitim süresinin birinci dönemin sonuna kadar uzatılmasını öngören Kraliyet kararnamesi yayımlandı.

Kararın, devlet ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen kararnamede, bu adımın öğretmen ve öğrencileri Kovid-19 risklerinden koruma kapsamında alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, ağustos ayında yeni eğitim-öğretim yılının ilk 7 haftasında uzaktan eğitim uygulanması kararı almıştı. Bugün alınan kararla bu süre güz dönemi sonuna kadar uzatılmış oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 4 bin 972 kişi hayatını kaybetti, 338 bin 132 kişi ise enfekte oldu.

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