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Aktüel Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

- Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 420'ye, Kuveyt'te 782'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:15:04 -
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Kuveyt'te 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 374 yeni vaka tespit edildiği, 394 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 420'ye, vaka sayısının 347 bin 656'ya yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 334 bin 236'ya ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 608 yeni vaka kaydedildi, 696 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 782'ye, vaka sayısı 126 bin 534'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 117 bin 558'e çıktı.

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