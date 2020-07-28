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Aktüel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'e sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:40:02 -
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'e sürpriz ziyaret

CEZAYİR (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bin Ferhan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, resmi ziyaretine Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile görüşerek başladığını belirtti.

Suudi Bakan ayrıca Bukadum'la başkent Cezayir'deki görüşmelerinden bir fotoğraf da paylaştı.

Bin Ferhan, ziyaretin detaylarına ve süresine ilişkin ise bilgi vermedi.

İlki şubat ayında olmak üzere bu yıl ikinci kez Cezayir'i ziyaret eden Bin Ferhan'ın bu ülkeden önceki durağı Mısır'dı.

Bin Ferhan Kahire ziyaretinde, Mısırlı yetkililerle Libya'daki gelişmeleri ele almıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Libya'da çözüme ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu, Birleşmiş Milletler ile koordineli yürütülecek girişimin Tunus-Cezayir çözümü olabileceğini söylemişti.

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