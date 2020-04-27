  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasını kaldırdı

2020-04-27 15:39:01 -
Suudi Arabistan çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasını kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da, çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasının kaldırıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni çıkarılan Kraliyet kararnamesiyle çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasının kaldırıldığını duyurdu.

Komisyon Başkanı Avvad bin Salih el-Avvad, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kararnameyle reşit olmayan yaşta işlediği bir suçtan ötürü ölüm cezası verilen kişi idam edilmeyecek ancak 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek."

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde işlenen bazı suçlar için kırbaçlama cezası kaldırılarak yerine hapis cezası getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı