  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak

2020-04-17 19:53:19 -
Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre müftü Şeyh, Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan ayında uyulması gereken kurallara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şeyh, ramazan ayında teravih namazının evlerde kılınacağını belirterek, salgının uzaması ve ramazan ayının sonuna kadar alınan önlemlerin devam etmesi durumunda bayram namazının da yine evlerde kılınacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'da, Kovid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış ayrıca, camilerde ramazan ayında itikafa kalınmaması ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.

Ülkede, 20 Mart'ta salgın sebebiyle Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de namaz kılmaya yasak getirilmişti.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 87'ye çıktığı Suudi Arabistan'da toplam vaka sayısı da 7 bin 142 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı