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Aktüel Sisi, Netanyahu ile İsrail-BAE anlaşmasını görüştü
Aktüel

Sisi, Netanyahu ile İsrail-BAE anlaşmasını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:49:02 -
Sisi, Netanyahu ile İsrail-BAE anlaşmasını görüştü

İSTANBUL (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının "bölgede barış yönünde atılan bir adım" olduğunu iddia etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı.

Sisi, görüşmede ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını koruyacak, bağımsız bir devletin kurulmasına izin verecek ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde bölgeye barış getirecek her türlü adımı desteklediğini söyledi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının bu yönde atılmış bir adım olduğunu savunan Sisi, İsrail tarafının özellikle Filistin topraklarını ilhak etmekten kaçınarak, barış şansını zayıflatan tek taraflı önlemler almamasının önemini vurguladı.

Sisi, bunun aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde Filistin davasının kapsamlı ve adil çözümüne ulaşmak ve bölge halklarının güvenlik, barış ve refahının tesisi için Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlamasına yol açacağını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Suudi Arabistan, bugün İsrail ile BAE arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilk ticari uçuş 31 Ağustos Pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermişti.


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