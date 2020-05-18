Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden Yemen'e 27 ton tıbbi yardım

SANA (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'e 27 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Uluslararası Sana Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, MSF'ye ait tıbbi malzeme taşıyan uçak başkent Sana'ya ulaştı.

Yemen'deki sağlık sektörüne destek çerçevesinde havalimanına inen uçakta 27 ton tıbbi malzeme bulunduğu belirtildi.

MSF'nin söz konusu tıbbi yardımı, sağlık alanında oldukça zayıf olan Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında gönderdiği kaydedildi.

Yemen'de resmi verilere göre şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 126 vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yemen nüfusunun yarısının Kovid-19'dan etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

- Yemen'deki çatışmalar ve insani kriz

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.