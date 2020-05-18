  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Aktüel

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden Yemen'e 27 ton tıbbi yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:08:36 -
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden Yemen'e 27 ton tıbbi yardım

SANA (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'e 27 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Uluslararası Sana Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, MSF'ye ait tıbbi malzeme taşıyan uçak başkent Sana'ya ulaştı.

Yemen'deki sağlık sektörüne destek çerçevesinde havalimanına inen uçakta 27 ton tıbbi malzeme bulunduğu belirtildi.

MSF'nin söz konusu tıbbi yardımı, sağlık alanında oldukça zayıf olan Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında gönderdiği kaydedildi.

Yemen'de resmi verilere göre şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 126 vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yemen nüfusunun yarısının Kovid-19'dan etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

- Yemen'deki çatışmalar ve insani kriz

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı