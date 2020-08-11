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Aktüel

Sincar Dağı'ndaki Ezidiler, PKK'nın varlığını protesto ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:02:08 -
Sincar Dağı'ndaki Ezidiler, PKK'nın varlığını protesto ediyor

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'daki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın bölgelerinden çıkması ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için ikinci kez gösteri düzenledi.

Yerel medyada yayınlanan haberlere göre, Sincar Dağı'nda kadın ve çocukların da aralarında olduğu onlarca Ezidi, "PKK'nın Sincar'ı 2'nci Kandil'e dönüştürme çabasını" protesto etti.

Ezidi göstericiler, üzerinde "Uluslararası toplum ve Irak hükümetini, PKK'nın Şengal'den (Sincar) çıkarılması ve Şengal'in ikinci Kandil olmaması için harekete geçmeye çağırıyoruz", "PKK ivedi bir şekilde gençlerimizi alıkoymaktan vazgeçmelidir" yazan dövizler taşıdı.

- "PKK bölgemizden çıkana kadar eylemlerimiz devam edecek"

Medyaya yansıyan görüntülerde, göstericiler adına bir kişinin açıklama yaptığı görüldü.

Adı açıklanmayan Ezidi ortak açıklamada, "Şengal Dağı, 72 fermana rağmen Ezidilere kapatılamadı ancak bugün Şengal Ezidilere yasaklı. Şengal Dağı'nı, bugün 2'nci Kandil'e dönüştürmüşler. Şengal'dan kaçırılan ve alıkonulan Ezidi çocuklar serbest bırakılıp PKK bölgemizden çıkana kadar eylemlerimiz devam edecek." dedi.

Sincar'daki Ezidiler, kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması ve PKK'nın varlığına karşı, 29 Temmuz'da da gösteri düzenleyerek Bağdat yönetimi ve uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.


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