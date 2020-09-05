Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mültecilere insani yardım

BEYRUT (AA) - Sadakataşı Derneği, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında Suriyeli ve Filistinli mültecilere gıda yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin sürdüğü bir dönemde patlama felaketiyle sarsılan ülkede Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de insani yardıma ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.

Patlamanın meydana geldiği 4 Ağustos'tan bu yana üçüncü ekip olarak Lübnan'a geldiklerini aktaran Özdal, bu hafta başkent Beyrut ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da yer alan Filistin mülteci kamplarında ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleriyle yardımda bulunduklarını belirtti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilere de ulaştıklarını dile getiren Özdal, Bekaa bölgesinde yer alan Arsal beldesi ve Beyrut'un doğusundaki Ketermaya kentinde hayat mücadelesi veren Suriyeli 700 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özdal, ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Lübnan'daki yüzlerce Suriyeli ve Filistinli mülteciye ayrıca sıcak yemek ikramında bulunduklarını söyledi.

Son bir ay içince Lübnan'da on binlerce nüfusu oluşturan 6 bin 500'e yakın aileye yardım ulaştırdıklarını ifade eden Özdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyrut Limanı'ndaki patlamadan bu yana yaptığımız yardımlar ekmek, su ve sıcak yemek dağıtımının yanı sıra kumanya ve hijyen paketlerinden oluşuyor. Bu dönemde 2 bine yakın aileye un yardımında bulunduk. Bu arada, Beyrut Limanı'ndaki patlamada evi hasar gören iki çaresiz ailenin evlerinin tadilatını gerçekleştirerek teslim etme mutluluğunu yaşadık."

Kriz ve sorunların var olduğu Lübnan'da geçen ay meydana gelen patlamayla birlikte vatandaş ve 70 yılı aşkın süredir kamplarda yaşayan Filistinliler ile 10 yıldır memleketlerinden uzak yaşayan Suriyeli mültecilerin insani yardımlara daha da muhtaç hale geldiğini vurgulayan Özdal, Türkmen bölgelerini de kapsayacak Lübnan'a yönelik yardımlarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos'ta 191 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.