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Aktüel Peşmerge yakınları ABD'nin verdiği yardımları yaktı
Aktüel

Peşmerge yakınları ABD'nin verdiği yardımları yaktı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:20:48 -
Peşmerge yakınları ABD'nin verdiği yardımları yaktı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden Peşmergelerin yakınları, ABD'li bir vakıf ve Peşmerge Bakanlığı tarafından sunulan yardımları ateşe verdi.

Yerel medyada yer alan görüntülere göre, Peşmergelerin yakınları, ABD'li vakfın ve Bakanlığın yardımlarını protesto etti.

Yardım paketlerinde "kıyafet, terlik ve bebek bezleri" bulunmasına tepki gösteren Peşmerge yakınları, paketleri Peşmerge Hastanesi önünde ateşe verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'in ofisinden yapılan açıklamada, taraflar arasında bir yanlış anlaşılma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu durumu telafi etmek için Peşmerge yakınlarıyla bir toplantı yapılacağı ve gerekli yardımların sağlanacağı kaydedildi.

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