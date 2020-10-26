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Aktüel Mısırlı muhalife 6 ay hapis ve terör listesine alınma cezası verildi
Aktüel

Mısırlı muhalife 6 ay hapis ve terör listesine alınma cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:26:51 -
Mısırlı muhalife 6 ay hapis ve terör listesine alınma cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesi, muhalif aktivist Memduh Hamza'ya 6 ay hapis cezası verdi.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre Mahkeme, gıyabi olarak yargılanan Hamza'nın 6 ay hapis cezasına çarptırılması ve terör listesine alınmasına hükmetti.

Haberde, Hamza'nın "şiddete teşvik, kamu düzenini bozmak için güç kullanma ve yalan haber yaymaktan" suçlu bulunduğu ifade edildi.

Hamza hakkında verilen hükme temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Muhalif aktivist Memduh Hamza, 16 Temmuz 2017'de Twitter'dan paylaştığı mesajda, Giza iline bağlı El-Verrak Adası halkını, evlerinin yıkılmasına engel olmaya çağırmıştı.

Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 2011 devriminde aktif rol oynayan Hamza, daha sonra Muhammed Mursi'nin devrilmesi sürecinde orduya destek vermişti. Hamza, Abdulfettah es-Sisi rejiminin de en önemli muhalifleri arasında yer alıyor.

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