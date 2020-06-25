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Mısır'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 450'ye yükseldi

Ülkede son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi, 1420 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 00:03:01 -
Mısır'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 450'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 450'ye çıktı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 450'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1420 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 59 bin 561'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 15 bin 935 olarak açıkladı.

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