Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusunun resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Kuzey Donanması’ndan “Taba”, Fransız Deniz Kuvvetleri’nden ise “Jean Bart” fırkateynleri tatbikata katıldı.

Tatbikat kapsamında su altı, su yüzeyi ve havadan gelecek tehditlere karşı savunma metotları ve manevra kabiliyetleri sınandı.

Havadan gelecek tehditler kapsamında Mısır ordusuna ait F-16’ların tatbikata katıldığı kaydedildi.

Tatbikatın başlangıç tarihi ve süresi hakkında kamuoyuna bilgi verilmeyen açıklamada, tatbikatın Mısır ve Fransa’nın ortak çıkarları ile bölgenin güvenlik ve istikrarı kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yönetime geldiği 2014 yılından bu yana, ABD ve Rusya’nın ardından Fransa, Mısır için üçüncü silah tedarikçisi ülke halini aldı.