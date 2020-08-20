  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara Bölgesi'nde serin ve yağışlı hava etkili olacak
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde serin ve yağışlı hava etkili olacak

Sıcaklıklar, sağanakla birlikte bugün ve yarın 2 ila 4 derece azalacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:18:40 -
Marmara Bölgesi'nde serin ve yağışlı hava etkili olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde bazı illerde başlayacak gök gürültülü sağanağın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ'ın kuzey ilçeleri, Kırklareli'nin kuzey kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

Yağışlı sistemle hava sıcaklıklarının bugün ve yarın 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken aralıklı sağanak bekleniyor.

Cumartesi günü yağış beklenmezken havanın az bulutlu olması öngörülüyor. Şehirde 28 dereceye kadar düşecek olan sıcaklığın cumartesi günü 31 derece olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı