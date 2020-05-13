  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan, kaçakçılıkla mücadele için Suriye sınırındaki önlemleri artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:50:29 -
Lübnan, kaçakçılıkla mücadele için Suriye sınırındaki önlemleri artırıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan, Suriye'ye yasa dışı yollarla yapılan sevkiyatların önüne geçmek amacıyla iki ülke arasındaki sınır hattında önlemleri artırma kararı aldı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantıda, Suriye sınırı üzerinden yapılan yasa dışı ürün geçişleri ve bunun ekonomiye zararı ele alındı.

Toplantının ardından Konseyden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Suriye ile olan doğu ve kuzey sınırı boyunca kaçak geçişleri önlemek amacıyla önlemlerin artırılması ve yakalananlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Ekonomik kriz ve yolsuzlukla mücadelenin konuşulduğu Lübnan'da, son günlerde devletin sübvanse ettiği mazot ve un gibi temel ihtiyaç maddelerinin Suriye'ye kaçak yollarla gittiği iddia ediliyor.

Lübnan basınında, devletin yaklaşık yüzde 85 oranında sübvanse ettiği milyonlarca litrelik mazotun bir kısmının yasa dışı yollarla Suriye'ye sevk edildiği yönünde haberler yer almıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı