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Aktüel Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi
Aktüel

Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:06:56 -
Libya ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı.

İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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