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Aktüel

Liberman’dan Tel Aviv Belediye binasının "Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasına" tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:26:11 -
Liberman’dan Tel Aviv Belediye binasının "Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasına" tepki

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Tel Aviv belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasını ihanet olarak değerlendirdi.

İsrail Evimiz Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’a insanı yardım teklifinde bulunmanın insani bir durum olduğunu ancak belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasının ihanet olduğunu belirtti.

Liberman, "Tel Aviv Belediye Başkanı'nın (Ron Huldai), kentin belediye binasını bir dayanışma göstergesi olarak Lübnan bayrağıyla aydınlatmaya karar vermesi, kesinlikle bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'ndaki Tel Aviv Belediye binası, dün akşam Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Lübnan bayrağıyla aydınlatılmıştı.

Belediye Başkanı Huldai, "İnsanlık her tür çatışmadan önce gelir. Kalbimiz, büyük bir felaket yaşayan Lübnan halkıyla beraberdir." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked ile İsrail’e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz de belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasına tepki göstermişti.

İsrail, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz, Lübnan'a uluslararası aracılar üzerinden tıbbi ve insani yardıma hazır olduklarını belirtmişti.

Söz konusu bakanlar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in ayrıca aracısız acil yardıma da hazır olduğu kaydedilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki patlamayla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

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