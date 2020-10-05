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Aktüel Kovid-19 kısıtlamalarının yeniden başladığı Tahran'da durum "kritik"
Aktüel

Kovid-19 kısıtlamalarının yeniden başladığı Tahran'da durum "kritik"

- Tahran Korona ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali: - "Tahran tamamen kritik bir durumda. Ölü, vaka ve yatan hasta sayısı şiddetli bir şekilde arttı"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:21:55 -
Kovid-19 kısıtlamalarının yeniden başladığı Tahran'da durum "kritik"

ANKARA (AA) - İran'daki Tahran Korona ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali, başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vakalarda keskin bir artış olduğunu belirterek, şehirde durumun kritik seviyeye ulaştığını aktardı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Zali, salgında üçüncü dalgaya sahne olan Tahran'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zali, "Tahran tamamen kritik bir durumda. Ölü, vaka ve yatan hasta sayısı şiddetli bir şekilde arttı. On günden kısa bir sürede, Tahran'daki ölüm, vaka ve yatan hasta sayısı ikinci dalganın 3 ve 4'üncü haftalarındaki istatistiklerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tahran'da cumartesi günü bir haftalığına başlayan Kovid-19 kısıtlamalarının süre açısından yetersiz olduğunu belirten Zali, bu sürenin iki hafta olmasını önerdiklerini, daha kısa bir sürenin faydasız olacağını vurguladı.

Şehirde maske kullanım oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu ve bazı kalabalık bölgelerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğini aktaran Zali, "Bu nedenle, daha ciddi kısıtlamaların daha uzun bir süre boyunca uygulanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

- Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi

Şubat ayından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen Kovid-19 vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran'da kısıtlamalar geri geldi.

3 Ekim Cumartesi günü hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak.

Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi, yaptığı açıklamada 1 haftalık sürenin yetersiz olduğunu belirterek, tedbirlerin etkili olabilmesi için kısıtlama süresinin 2 haftaya çıkarılmasını istemişti.

Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani ise başkentteki vaka artışları ve can kayıplarının endişe boyutunu aştığını söylemişti.


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