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Kovid-19, Kerkük'teki Kurban Bayramı hazırlıklarına gölge düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-29 22:00:38 -
Kovid-19, Kerkük'teki Kurban Bayramı hazırlıklarına gölge düşürdü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki çarşı ve pazarlarda, Kurban Bayramı'na iki gün kalmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eski canlılık ve hareketlilik yaşanmıyor.

Kerkük'te beş aydan bu yana Kovid-19 nedeniyle uygulanan sıkı tedbirler, sokağa çıkma yasakları ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz etkiledi.

Kerkük'ün tarihi Büyük Çarşı esnaflarından Mustafa Şekerci, koronavirüsün ekonomik anlamda olumsuz etkilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada özellikle bayram arifesinde çarşı ve pazarı daha önce hiç böyle durgun görmediğini söyledi.

Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin vatandaşların hareketini kısıtladığını aktaran Şekerci, bu kısıtlamaların da alışverişlere olumsuz yansıdığını ifade etti.

Şekerci, bu zorlu sürecin bir an önce bitmesini, çarşı ve pazarların en kısa zamanda eski günlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Kozmetik ürünleri satan Kasım Muhammed de insanların bu bayram hazırlığında sadece yiyecek ve içecek alışverişine yöneldiğini kaydetti.

Giyim, ayakkabı ve kozmetik ürünlerde alışverişin tamamen durduğunu ifade eden Muhammed, esnafın durumunun iç açıcı olmadığını dile getirdi.

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