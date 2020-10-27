  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Katar, Libyalı tarafları Berlin Konferansı'nın sonuçlarına bağlı kalmaya çağırdı
Aktüel

Katar, Libyalı tarafları Berlin Konferansı'nın sonuçlarına bağlı kalmaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:23:48 -
Katar, Libyalı tarafları Berlin Konferansı'nın sonuçlarına bağlı kalmaya çağırdı

DOHA (AA) - Katar, Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarını desteklediğini vurgulayarak, Libyalı taraflara Berlin Konferansı'nın sonuçlarına bağlı kalma çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, başkent Doha'da Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Görüşmede Katar'ın, Libya'daki meşru hükümeti desteklediğini ifade eden Bin Abdurrahman, Libyalı tarafların Suheyrat Anlaşması'nı uygulama konusunda kararlı olması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Bin Abdurrahman Libya'da alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, Katar'ın Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Berlin Konferansı'nın devamı niteliğinde 5 Ekim'de BM ve Almanya tarafından düzenlenen Libya Konferansı'nda ise ülkede gelinen süreç değerlendirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay