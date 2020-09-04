  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karadaği: "ABD, İsrail'i ödüllendirmek için Arap ülkelerine barış anlaşması imzalama baskısı yapıyor"
Aktüel

Karadaği: "ABD, İsrail'i ödüllendirmek için Arap ülkelerine barış anlaşması imzalama baskısı yapıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:47:28 -
Karadaği: "ABD, İsrail'i ödüllendirmek için Arap ülkelerine barış anlaşması imzalama baskısı yapıyor"

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Arap ülkelerine Tel Aviv yönetimiyle normalleşmeleri için baskı yaparak" İsrail'i ödüllendirdiğini söyledi.

Karadaği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi, işgalci devleti ödüllendirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda, İsrail'le barış anlaşması imzalaması için Arap ülkelerine baskı yapıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail-ABD ilişkilerinin, İsrail'in kuruluşundan beri stratejik olduğunu ancak Trump yönetiminin, tüm çabasını İsrail için harcadığını, Filistin topraklarının geri kalanını da Tel Aviv'e verebilmek için uğraştığını kaydeden Karadaği, ABD'nin, "Yüzyılın Anlaşması" planını hazırlaması, Kudüs'ü işgal devletinin "başkenti" olarak tanıması ve İsrail'in ilhak planını onaylamasının, bu çabasının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin, tüm bunları uluslararası hukuka, Filistinlilerin, Arapların ve Müslümanların haklarına aldırış etmeksizin yaptığına dikkati çeken Karadaği, paylaşımında "Trump dönemindeki 'Büyük Amerika', tüm çabasını 'Büyük İsrail' hayalini gerçekleştirmeye harcıyor!" ifadesine yer verdi.

- İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, BAE'den sonra aylar içinde bir başka Arap ülkesinin daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
Ekonomi

Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Son 8 ayda en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşte Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre altın ve gümüş için belirlen..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı