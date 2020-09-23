İstanbul Havalimanı "İGA İç Hatlar Lounge" yolculara hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İGA İç Hatlar Lounge, zengin yiyecek ve içecek seçenekleri ve sosyal mesafeye uygun oturma alanlarıyla yolcuların hizmetine açıldı.

Yaklaşık 360 metrekarelik 40 kişilik oturma kapasitesine sahip yolcu salonunun açılışına, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ile bazı davetliler katıldı.

İnankul, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nda yolcu memnuniyetini ilk günden itibaren operasyon süreçlerinin odak noktası haline getirdiklerini söyledi.

Tüm misafirlerin İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri hedefiyle yolcu konforunu ön planda tutarak yatırım yaptıklarını anlatan İnankul, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İç Hatlar Lounge alanına erişim için ücretsiz Buggy hizmeti sağladık. Salgın koşullarına uygun olacak şekilde zengin yiyecek ve içecek menüsü tasarladık. Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık. İlk faz olarak tasarladığımız İç Hatlar Lounge alanı 360 metrekare alana ve Kovid-19 salgını nedeniyle 40 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olacak. Girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağı lounge alanında 'İGA Hijyen Takımı' sürekli hizmet verecek, ayrıca alanın her yerinde sosyal mesafe uyarıları bulunacak."

İnankul, gelecekte alanın kapasitesini artırmayı planladıklarını, "İGA PASS" ve "Priority Pass" üyelerinin salondan ücretsiz yararlanabileceklerini belirterek, 65 yaş üstü misafirlerin giriş için sadece normal ücretin yüzde 65'ini ödeyeceğini bildirdi.

- Menüde simitten köfteye kadar geleneksel yemekler yer alıyor

İç Hatlar Lounge'da ücretsiz "buggy shuttle", zengin yiyecek ve içecek menüsü, içecek seçeneği ve sosyal mesafeye uygun oturma alanları yer alıyor. Alanda sabah saatlerinde Türk lezzetlerinden simit ve zengin kahvaltı çeşitleri, öğlen ve akşam saatlerinde Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti köfte ve bulgur pilavı servis edilecek. Sıcak çorbadan, Türk tatlılarına, kısırdan zeytinyağlı dolmaya kadar kültürü yansıtan zengin bir menüyü yolcular tadabilecek.

Yolculara uzanma ve bar alanı, 'business corner', TV kanalları, 'FIDS' ekranları, masaj imkanı ücretsiz olarak sunulurken "İGA PASS" ve "Priority Pass" üyeleri tüm bu imkanlardan anında yararlanabilecek.

Salonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önlemler üst seviyede alınırken 'Lounge' girişinde ateş ölçümü yapılıyor. Ödeme noktalarında temassız seçeneği yer alıyor.

Görev yapan personel koruyucu donanım ile hizmet verecek. Çorba ve sıcak sunum yapılan yiyecekler temas yoluyla bulaşmayı engellemek için ısıtıcılı kaplarda, personel tarafından servis edilecek ve tüm yemekler kapalı kaplarda yolculara sunulacak. Yemek servislerinde tek kullanımlık paketli çatal-bıçak kullanılacak, tüm yüzeyler her yolcudan sonra "İGA Hijyen Takımı" tarafından dezenfekte edilecek.