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Aktüel İsrailli Bakan: "İsrail ile Lübnan arasındaki müzakereler normalleşme değil"
Aktüel

İsrailli Bakan: "İsrail ile Lübnan arasındaki müzakereler normalleşme değil"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:08:25 -
İsrailli Bakan: "İsrail ile Lübnan arasındaki müzakereler normalleşme değil"

KUDÜS (AA) - İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, çarşamba günü başlayacak olan Lübnan ile kara ve deniz sınırı anlaşmazlığını gidermeyi hedefleyen müzakerelerin "normalleşme" olmadığını söyledi.

Steinitz, İsrail parlamento kanalına yaptığı açıklamada, "Deniz saha sınırı müzakerelerine ilişkin beklentiler gerçekçi olmalıdır." dedi.

Söz konusu müzakerelerin, iki ülke arasındaki bir barış ve normalleşme görüşmesi olmadığına vurgu yapan Steinitz, "Bu müzakereler barış ve normalleşme müzakereleri değil. Denizdeki doğal kaynakların gelişimini on yıldır erteleyen teknik-ekonomik anlaşmazlığı, bölge halkının yararına çözmeye yönelik bir girişimden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

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