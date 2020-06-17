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İsrail’den Dünya Miras Listesi'ndeki Filistin köyünü sanayi bölgesine dönüştürme projesi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:14:28 -
İsrail’den Dünya Miras Listesi'ndeki Filistin köyünü sanayi bölgesine dönüştürme projesi

KUDÜS (AA) - Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail makamlarının Kudüs ile Beytullahim kentleri arasında yer alan ve UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’nde bulunan Filistin’in Battir köyünün toprakları üzerinde sanayi bölgesi inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Yüksek Planlama ve İnşa Konseyinin "60" numaralı yol ile sanayi bölgesi inşa projelerinin işgal altındaki Kudüs’ün güneyindeki Bittar köyünün toprakları üzerinde yapılacağı ortaya çıktı.

İsrail’in söz konusu planının kınandığı açıklamada, "Proje durdurulmaz ve uygulanması engellenmezse, bu tarihi alan evrensel değerini, özgünlüğünü ve güvenliğini büyük ölçüde kaybedecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu projesinin dünya mirası alanının, tarım arazi teraslarının, bitki zenginliğinin zarar görmesine, evrensel insani değerlerin, kültürel ve çevresel çeşitliliğin olumsuz etkilenmesine, bölgenin bütünlüğü ve özgünlüğünün yeri doldurulamaz ve telafi edilemez bir şekilde zarar görmesine yol açacağı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO), 2014 yılında Bittar köyünü, Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’ne almıştı.

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