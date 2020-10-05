  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'de Kovid-19'dan ölen hahamın cenaze törenine binlerce kişi katıldı
Aktüel

İsrail'de Kovid-19'dan ölen hahamın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:43:33 -
İsrail'de Kovid-19'dan ölen hahamın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 64 yaşındaki haham Mordechai Leifer'in cenaze törenine binlerce kişi katılırken, polis ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında arbede yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren haham Leifer için Aşdod kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Polis, karantina kapsamında etkinliklere getirilen katılımcı kısıtlamasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma şartıyla binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin cenaze törenine iştirak etmesine izin verdi.

Ancak, Kovid-19 kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kalabalıktan dağılmalarını isteyen polis ile törene katılanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis, dün akşam da Batı Kudüs ve Beni Barak kentinin bazı mahallelerinde karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 13 Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına almıştı.

İsrail'de 18 Eylül'de başlayan karantina kapsamında kapalı alanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise 20 kişinin toplanmasına izin veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu!
Medya

Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu! "Hasta olasım geldi"

Teke Tek programına katılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit'in sözleri, sunucu Fat..
İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında tarafını resmen duyurdu
Dünya

İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında tarafını resmen duyurdu

Ermenistan'a perde arkasından destek verdiği öne sürülen İran tarafından Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama geldi. İran Dışi..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay