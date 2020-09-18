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Aktüel İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor
Aktüel

İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor

- Ülkede son 24 saatte 5 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:49:31 -
İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle alınan 3 haftalık karantina kararı bugün uygulanmaya başlayacak.

Yerel saatle 14.00'ten itibaren uygulanacak karantina kapsamında, vatandaşların evlerinden 1000 metreden fazla uzaklaşması yasak olacak.

Fırın, eczane ve marketlerin dışındaki işletmeler kapalı olacak, kapalı mekanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise en fazla 20 kişi sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla bir araya gelebilecek.

Roş Aşana Bayramı'na (İbrani takvimine göre yılbaşı) denk gelmesi nedeniyle tepkiyle karşılanan karantina uygulamasında şehirler arası seyahate de kısıtlama getirilecek.

Karantina uygulamasının denetimi için 6 bin polisin yanı sıra 1000 asker görev yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, halkı maske takmaya ve geniş katılımlı toplantılardan uzak durmaya çağırırken, vakaların kontrol altına alınamaması halinde karantina kurallarının daha da sıkılaştırılabileceği uyarısında bulundu.

- Günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 56 bin 986 test yapıldığı, bunlardan 5 bin 238'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede böylece toplam vaka sayısının 176 bin 933'e yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 577'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 46 bin 370'e ulaştı.

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