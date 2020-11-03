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Aktüel İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi
Aktüel

İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:51:43 -
İsrail vatandaşı Filistinlilerden, açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutukluya destek gösterisi

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Rehovot kentinde gösteri düzenlendi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin çağrısıyla başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan ve tutuklu Ahres’in kaldırıldığı Kaplan Hastanesi önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres'e destek verildi.

Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket gösteride yaptığı konuşmada, Ahres’in sağlık durumunun açlık grevinin 100’üncü gününde çok daha kötüye gittiğine dikkati çekerek, Filistinli tutuklunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ahres başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, taşıdıkları pankartlarda taleplerini ifade etti.

Göstericiler, uluslararası toplumu duruma müdahale etmeye ve İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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