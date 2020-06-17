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Aktüel

İsrail, Kovid-19 aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:40:45 -
İsrail, Kovid-19 aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

KUDÜS (AA) - İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için ABD'li ilaç şirketi Moderna ile anlaşma imzaladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Kovid-19 aşısı almak için Moderna ile anlaşma imzaladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Kovid-19 durum değerlendirmesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, "Moderna şirketinden aşı almamıza imkan sunacak anlaşmayı imzaladık. Şirket yetkilileri gelecek yılın ortasında aşıyı bulacaklarını söylüyorlar, başarılı olmalarını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Moderna ile yapılan aşı anlaşmasının detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan yerel basına konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Moderna'nın yanı sıra birçok ilaç firmasıyla Kovid-19 aşısı alımı için anlaşma imzalamayı planladığını aktardı.

Moderna, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel Kovid-19 aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay almıştı.

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