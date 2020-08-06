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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de oturma eylemi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:17:59 -
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de oturma eylemi düzenlendi

GAZZE (AA) - Gazzeliler, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) binası önünde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için oturma eylemi düzenledi.

Gazze'deki Filistin Esirler Bakanlığı, Özgürler Hareketi'nin iş birliğiyle düzenlenen eyleme katılanlar, "Koronavirüs.. İşgal.. Esirlerimizi öldürüyor" ve "Esirlerimiz, koronavirüs ve tutukluluk kıskacında" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Esirler Bakanlığı Vekili Beha el-Medhun, eylem sırasında yaptığı konuşmada, "Özellikle Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kurumlara özel bir tıbbi komite oluşturarak hapishanelere göndermeleri ve komitenin esirlerin sağlık durumunu ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri takip etmesi yönündeki taleplerimizi yineliyoruz." dedi.

Medhun, "Bu komitenin hapishanelere gönderilmesini defalarca talep ettik ve ayrıca diğerlerine göre virüse yakalanma olasılığı daha yüksek olan hasta ve çocuk tutukluların serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Hapishane yönetiminin ihmali gölgesinde Filistinli tutuklulardan 3'üne virüs bulaşmasından sonra virüsün İsrail hapishanelerinde yayılacağı uyarısında bulunan Medhun, "Elimizdeki veriler, birçok gardiyanın Kovid-19'a yakalandığını gösteriyor ve onlar her gün esirlerle temas halindeler." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 5'e yükseldi, ayrıca 2 tutukluya da serbest bırakıldıktan sonra koronavirüs teşhisi konuldu.

Resmi verilere göre, İsrail hapisanelerinde 41'i kadın, 700'ü hasta olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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