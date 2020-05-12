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Aktüel

İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:31:41 -
İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan bir balıkçıyı plastik mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Balıkçılar Komitesi Koordinatörü Zekeriya Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze sahilinin kuzeyinde avlanan Filistinlilere ait balıkçı teknelerine plastik mermiyle ateş açtığını belirtti.

Bekir, açılan ateş sonucu 21 yaşındaki Nidal el-Hessi'nin elinden yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail deniz kuvvetlerinin sık sık bölgedeki balıkçıların teknelerine ateş açtığını, balıkçıları yaraladığını, gözaltına aldığını veya teknelerine el koyduğunu ifade ediyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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