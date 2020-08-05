İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarken, bir evin sahibini de evini yıkmaya zorladı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Doğu Kudüs'ün güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenledi.



Filistinli kardeşler Samir ve Süleyman El-Kak’a ait evin bulunduğu bölgeyi güvenlik kordonuna alan İsrail polisi, evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler Kak ailesinin evlerini buldozerlerle yerle bir etti.



Öte yandan Filistinli Muhammed Alun da Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi’ndeki evini, belediyeye ödemek zorunda olduğu yıkım masraflarından kaçınmak için kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.



- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020’nin başından bu yana Doğu Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.



İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.



İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.



Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.