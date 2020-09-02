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Aktüel İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
Aktüel

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:31:11 -
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

EL-HALİL (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ruhsatsız inşa edildikleri iddiasıyla Filistinlilere ait iki evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Halil kentine bağlı Cenba köyünde ruhsatsız inşa edildikleri iddiasıyla iki evi yerle bir etti.

Askerlerin ayrıca, aynı iddia ile El-Halil'in güneyindeki Vadi el-Ağvar bölgesinde tarım malzemelerini depolamak için kullanılan bir oda ile yağmur suyu biriktirme alanını yıktığı aktarıldı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.


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