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İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:57:11 -
İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Yahudi yerleşimciler, İsrail askerleri eşliğinde Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesine baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin belde halkına yönelik saldırılarına Filistinlilerin karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, 29 yaşındaki İbrahim Ebu Yakub’un molotofkokteyli attığı iddiasıyla İsrail askerlerince boynundan vurularak ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ebu Yakub’un kaldırıldığı Selfit Devlet Hastanesi’nde şehit olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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