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İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 179 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:00:35 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 179 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 13 bin 211'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 211'e, vaka sayısının da 162 bin 173'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 225 bin 270 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 23 bin 79 olduğu bilgisini paylaştı.

- Kırmızı ve riskli bölgelerin sayısı 25'e çıktı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisine girdiğini belirtti.

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