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Aktüel İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı
Aktüel

İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:48:32 -
İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 49 kişide virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 49 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 952'ye, vaka sayısının da 416 bin 198'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 355 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 691 bin 399 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü.

Muharrem ayındaki etkinliklerin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.


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