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Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka "alışkanlıklarını değiştirme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:53:39 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka "alışkanlıklarını değiştirme" çağrısı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yıl sonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, halktan alışkanlıklarını değiştirmesini istedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Ruhani, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Yıl sonuna kadar hastaneye yatırılacakların şimdiye kadar yatırılanlardan daha fazla olacağının ve gelecek günlerde yüklerinin daha ağır olmasının öngörüldüğünü aktaran Ruhani, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sorunu yıl sonuna kadar devam edecek. Kendimizi buna hazırlamalıyız. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Bundan başka çare yok."

Günlük 11 milyon maske üretip piyasaya sunduklarını ve sayının daha da artacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, halktan sağlık kurallarına uymalarını istedi.

Ülkede yaşanan emlak krizine de değinen Ruhani, sabit maaş alan kiracılara yıllık yüzde 13 faizle Tahran'da 50 milyon (2 bin 500 dolar) diğer büyük şehirlerde 30 milyon (1500 dolar) ve küçük şehirlerde de 15 milyon (750 dolar) kredi verileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, döviz kurundaki yükselişi kontrol altına almak için bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek, "Fiyatların önceki yıla göre 2-3 kat artması kabul edilemez. Bunlar kontrol edilmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır. Devlete bağlı şirketler farklı bahanelerle ürünlerin fiyatını artıramaz." diye konuştu.


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